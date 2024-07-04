Занедбану ділянку на Антоновича можуть перетворити на парк: подробиці

Занедбану ділянку в межах вулиць Антоновича, Малевича та Короленківської у центрі Києва місто може викупити у власників та перетворити на парк, але це питання розглядатимуть після війни.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, пише LIGA.Life.

"Ми дійсно порушували питання про викуп цієї ділянки у забудовника, відбулась навіть зустріч з представниками власника (у 2021 році. — ред.). Це іноземна компанія, яка має іспанське та французьке коріння. Власники, на жаль, на той момент не готові були продавати цю ділянку, вони спочатку навіть побоювались, що у них хочуть забрати приватну власність", — розповів Возний.

Ймовірність створення зеленої зони справді є, каже Олександр, але "не на часі".

"Зараз питання викупу ділянки не на часі. Я гадаю, що власники оцінять ділянку досить дорого, а витрачати такі кошти місто зараз просто не має можливості", — додав Возний.

У центрі Києва в районі вулиці Антоновича вже кілька років стоїть пусткою величезна зелена ділянка з озером, яка заросла чагарниками. На цій ділянці ще у 2005 році забудовник почав будувати ЖК, однак підземні води затопили котлован, перетворивши його на озеро, — роботи зупинили, а територія заросла чагарниками.

Фото: LIGA.Life