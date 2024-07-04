Київ не може повністю відмовитися від скошення трави: чому

У Києві вже другий рік триває експеримент з відмовою від скошування трави. У межах експерименту в місті обрали ділянки, де траву не скошують взагалі. Однак поширити таку практику на все місто неможливо.

Про це повідомив очільник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, пише LIGA.Life.

За його словами, зараз у Києві є 39 ділянок, де газони не скошують, і ще 17 ділянок, де висаджують луки та різнотрав’я. Експеримент буде масштабуватись — у 2025 році кількість ділянок зросте.

"Тут потрібно зберігати баланс. Ми робимо це (не скошуємо траву. — ред.) там, де це доцільно. Це — схили, ділянки, де не відпочивають люди. А є місця, де люди виходять на прогулянку з дітьми, займаються спортом. І там залишати нескошену траву — не ок, ми будемо отримувати скарги", — пояснив Возний.

На питання, чому газони викошують "по-варварськи", залишаючи оголені ділянки, Олександр відповів, що це "дефект виконавця".

"Є вимоги до скошування газонів: має залишатись не менше 5 см трави. Проводиться інструктаж, ми пояснюємо працівникам, що навіть на законодавчому рівні встановлені вимоги до газонів. Виконавець або не розуміє, або просто недбало ставиться до своїх обов'язків. Тобто це — людський фактор, однозначно", — відповів він.

Кияни неодноразово підписували петиції й просили владу міста повністю відмовитись від скошування газонів. На думку містян та природозахисників, така практика матиме тільки переваги — це й економія ресурсів, й підтримка біорізноманіття й зниження температури у спеку. До того ж рослини зволожуватимуть і очищуватимуть повітря.

Фото: Unsplash\Carl Tronders