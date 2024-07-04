Київ не може повністю відмовитися від скошення трави: чому

356
Валерія Гуржий
share share

У Києві вже другий рік триває експеримент з відмовою від скошування трави. У межах експерименту в місті обрали ділянки, де траву не скошують взагалі. Однак поширити таку практику на все місто неможливо.

Про це повідомив очільник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, пише LIGA.Life.

За його словами, зараз у Києві є 39 ділянок, де газони не скошують, і ще 17 ділянок, де висаджують луки та різнотрав’я. Експеримент буде масштабуватись — у 2025 році кількість ділянок зросте.

"Тут потрібно зберігати баланс. Ми робимо це (не скошуємо траву. — ред.) там, де це доцільно. Це — схили, ділянки, де не відпочивають люди. А є місця, де люди виходять на прогулянку з дітьми, займаються спортом. І там залишати нескошену траву — не ок, ми будемо отримувати скарги", — пояснив Возний.

На питання, чому газони викошують "по-варварськи", залишаючи оголені ділянки, Олександр відповів, що це "дефект виконавця".

"Є вимоги до скошування газонів: має залишатись не менше 5 см трави. Проводиться інструктаж, ми пояснюємо працівникам, що навіть на законодавчому рівні встановлені вимоги до газонів. Виконавець або не розуміє, або просто недбало ставиться до своїх обов'язків. Тобто це — людський фактор, однозначно", — відповів він.

Кияни неодноразово підписували петиції й просили владу міста повністю відмовитись від скошування газонів. На думку містян та природозахисників, така практика матиме тільки переваги — це й економія ресурсів, й підтримка біорізноманіття й зниження температури у спеку. До того ж рослини зволожуватимуть і очищуватимуть повітря.

Фото: Unsplash\Carl Tronders

А ви підтримуєте відмову від скошення трави?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 липня 2024
share share
У Києві збільшили суму відшкодування вартості генератора для мешканців багатоквартирних будинків У Києві збільшили суму відшкодування вартості генератора для мешканців багатоквартирних будинків У сквері на Дарницькій площі встановили парклет: як він виглядає У сквері на Дарницькій площі встановили парклет: як він виглядає Занедбану ділянку на Антоновича можуть перетворити на парк: подробиці Занедбану ділянку на Антоновича можуть перетворити на парк: подробиці У Львові затвердили, якими мають бути пандуси та підйомники в місті У Львові затвердили, якими мають бути пандуси та підйомники в місті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.