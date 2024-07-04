У Києві збільшили суму відшкодування вартості генератора для мешканців багатоквартирних будинків

У Києві збільшили суму відшкодування вартості генераторів, які придбані ОСББ, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, а також будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації.

Також з метою створення рівних умов для всіх мешканців передбачено те, що співвласники, які вже раніше отримали компенсацію, зможуть доотримати суму відшкодування, відповідно до нових змін.

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