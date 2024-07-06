На Кудрявці відкрили новий арт-простір: серед резидентів - Жанна Кадирова
На вулиці Кудрявська, 16 у Києві відкрився новий поп-ап простір “Кудрявка”.
Про це стало відомо з соцмереж простору.
Простір відкрили на території колишнього київського Казенного винного складу №1. Тут уже формується свій арткластер, серед резидентів якого:
- скульпторка Жанна Кадирова, яка тричі представляла Україну на Венеційській бієнале;
- парфумери Влад Зварич та Євген Лазарчук, які працювали з брендами KENZO, McQueen, Margiela.
- майстриня з гончарства Олена Кравець, яка створює крафтовий глиняний посуд під брендом Zliplena.
- музиканти Микита Губанов, Юрій Водолажський, Богдан Чешик, Віталій Шапка, Олег Барановський.
- благодійний фонд “Обійми”.
Простір існуватиме у форматі публічної вітальні — місці, де можна приємно провести час на Кудрявці, а також відвідати культурні та мистецькі події.
Режим роботи: в тестовому форматі як публічна вітальня і кавʼярня з четверга по неділю з 9:00 до 16:00
Адреса: вул. Кудрявська, 16
Фото: Instagram stasyke, kirikova_kseniia, manekimell, litvinenkodesign
Опубліковано: 06 липня 2024
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