На Кудрявці відкрили новий арт-простір: серед резидентів - Жанна Кадирова

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Наталія Габрух
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На вулиці Кудрявська, 16 у Києві відкрився новий поп-ап простір “Кудрявка”.

Про це стало відомо з соцмереж простору.

Простір відкрили на території колишнього київського Казенного винного складу №1. Тут уже формується свій арткластер, серед резидентів якого:

  • скульпторка Жанна Кадирова, яка тричі представляла Україну на Венеційській бієнале;
  • парфумери Влад Зварич та Євген Лазарчук, які працювали з брендами KENZO, McQueen, Margiela.
  • майстриня з гончарства Олена Кравець, яка створює крафтовий глиняний посуд під брендом Zliplena.
  • музиканти Микита Губанов, Юрій Водолажський, Богдан Чешик, Віталій Шапка, Олег Барановський.
  • благодійний фонд “Обійми”.

Простір існуватиме у форматі публічної вітальні — місці, де можна приємно провести час на Кудрявці, а також відвідати культурні та мистецькі події.

Режим роботи: в тестовому форматі як публічна вітальня і кавʼярня з четверга по неділю з 9:00 до 16:00

Адреса: вул. Кудрявська, 16

Фото: Instagram stasyke, kirikova_kseniia, manekimell, litvinenkodesign

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Опубліковано: 06 липня 2024
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