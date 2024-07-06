У Дарницькому районі Києва з’явився дощовий садок: як він виглядає
У Дарницькому районі Києва облаштували дощовий садок.
Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.
Новий дощовий садок можна побачити у парку Партизанської слави.
“Композиція складається з вологолюбних і витривалих до посухи видів рослин: багаторічних квітів і злакових трав, які не потребують особливого догляду”, — йдеться у повідомленні.
Функції дощових садків дуже різноманітні: поглинання, затримування та фільтрування води, очищення та зволоження повітря завдяки рослинам, а також нормалізація локального мікроклімату.
Фото: Дарницька районна державна адміністрація
Опубліковано: 06 липня 2024
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