У Дарницькому районі Києва з’явився дощовий садок: як він виглядає

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Наталія Габрух
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У Дарницькому районі Києва облаштували дощовий садок.

Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.

Новий дощовий садок можна побачити у парку Партизанської слави.

“Композиція складається з вологолюбних і витривалих до посухи видів рослин: багаторічних квітів і злакових трав, які не потребують особливого догляду”, — йдеться у повідомленні.

Функції дощових садків дуже різноманітні: поглинання, затримування та фільтрування води, очищення та зволоження повітря завдяки рослинам, а також нормалізація локального мікроклімату.

Фото: Дарницька районна державна адміністрація

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Опубліковано: 06 липня 2024
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