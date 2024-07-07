Київ відновив дві третини генеруючих потужностей після обстрілів

Київ відновив дві третини своїх генеруючих потужностей після ракетних обстрілів і продовжує роботу в цьому напрямку.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що столичні енергооб’єкти зазнали понад десяток обстрілів, через що було виведено з ладу більше половини генеруючих потужностей.

“Проведено колосальну роботу і зараз дві третини відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології та обладнання. В результаті енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянський період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими”, — зазначив посадовець.

Проєкти відновлення та модернізації стали частиною концепції “Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації”.

“Ми плануємо децентралізувати систему виробництва електроенергії та тепла, побудувавши ТЕЦ малої та середньої потужності. Крім того, місто розвиває кластер автономності об'єктів в умовах можливої відсутності електроенергії. Без цього якісна підготовка до зими неможлива”, — розповів Петро Пантелеєв.

Він додав, що всі лікарні міста оснащені генераторами, також понад 100 котелень системи централізованого опалення мають генератори, 175 бюветів можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення.

Петро Пантелеєв також нагадав, що у Києві близько 11 тисяч багатоповерхівок, з яких значна частина має інженерне обладнання, що залежить від електроенергії. Наразі місто розробило й реалізує чотири програми як інструменти для будинкових громад зі встановлення резервного живлення.

Ці програми включають:

співфінансування енергоефективних заходів 70/30;

співфінансування ремонтів;

компенсації коштів за придбання альтернативного живлення;

надання пільгових кредитів.

За словами Пантелєєва, на сьогодні вже понад 1000 будинкових громад взяли участь у таких програмах і виконали енергоефективні заходи.

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