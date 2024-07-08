У Києві розгорнули штаби для допомоги потерпілим від ракетного удару: адреси

У понеділок вранці, 8 липня, Київ зазнав масованої ракетної атаки. Внаслідок цього, у столиці розгорнули штаби для допомоги потерпілим.

Про це повідомляє КМДА.

Солом’янський район

Штаб працює у спеціалізованій школі №64, що на вулиці Ушинського, 32.

Як відомо , через ворожу атаку на вулиці Ушинського відбулось руйнування житлових будинків, бізнес центру, побиті шибки, приватні й складські приміщення, гаражі, автівки.

Шевченківський район

Штаб розгорнули у школі І-ІІІ ступенів № 169 за адресою: вул. Володимира Сальського, 2.

У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня “Охматдит”, є руйнування і постраждалі.

Голосіївський район

Штаб працює у школі І-ІІІ ступенів № 186 за адресою: вул. Зої Бутенко, 8.

Уламки ракети потрапили в район житлового будинку. Пошкоджено гаражі, горіли автомобілі.

У штабах постраждалі можуть написати заяви на одноразову матеріальну допомогу та отримати безкоштовну консультацію про подальші кроки.

Фото: Київська міська організація Українського Червоного Хреста