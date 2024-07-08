У Києві розгорнули штаби для допомоги потерпілим від ракетного удару: адреси
У понеділок вранці, 8 липня, Київ зазнав масованої ракетної атаки. Внаслідок цього, у столиці розгорнули штаби для допомоги потерпілим.
Про це повідомляє КМДА.
Солом’янський район
Штаб працює у спеціалізованій школі №64, що на вулиці Ушинського, 32.
Як відомо, через ворожу атаку на вулиці Ушинського відбулось руйнування житлових будинків, бізнес центру, побиті шибки, приватні й складські приміщення, гаражі, автівки.
Шевченківський район
Штаб розгорнули у школі І-ІІІ ступенів № 169 за адресою: вул. Володимира Сальського, 2.
У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня “Охматдит”, є руйнування і постраждалі.
Голосіївський район
Штаб працює у школі І-ІІІ ступенів № 186 за адресою: вул. Зої Бутенко, 8.
Уламки ракети потрапили в район житлового будинку. Пошкоджено гаражі, горіли автомобілі.
У штабах постраждалі можуть написати заяви на одноразову матеріальну допомогу та отримати безкоштовну консультацію про подальші кроки.
Фото: Київська міська організація Українського Червоного Хреста