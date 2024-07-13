На Софійському Соборі встановили відреставрований хрест: фото

На центральний купол Софійського собору повернули відреставрований хрест.

Про це пише Суспільне.

Наприкінці 2023 року хрест зняли для проведення реставраційних робіт через аварійний стан.

“Усі роботи із реставрації хрестів виконані за гроші благодійників, держава на це не витрачалася”, — зазначив заступник гендиректора Національного заповідника “Софія Київська” Вадим Кириленко.

Центральний хрест має вагу 150 кілограмів і довжину приблизно 2,5 метри. Востаннє його реставрація проводилася у 60-х роках минулого століття.

“Це унікальний хрест. Окрім того, що це символ християнства, для нас, для реставраторів — це пам’ятка, якій вже три століття”, — сказав Вадим Кириленко.

Над реставрацією хрестів Софійського собору працювала група з 10 ти людей — це реставратори, майстри по металу, історики.

Фото: Дмитро Власов, Суспільне