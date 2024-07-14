Благодійний фонд, що допомагає літнім людям продавати квіти, проведе у Києві воркшоп

14 липня благодійний фонд Oberemky проведе у хабі Repair Together у Києві воркшоп зі створення квіткових композицій.

Про це стало відомо з допису хабу Repair Together у соцмережах.

Oberemky — це благодійний фонд, який надає бізнесам, брендам та компаніям можливість оформити підписку на домашні квіти від людей пенсійного віку. Їх головна мета — за допомогою квітів підтримувати людей пенсійного віку в селах і одночасно ділитися емоцією безтурботності з містянами.

В неділю вранці команда Oberemky вирушила в села Київщини, щоб ввечері привезти в хаб свіжі пахучі квіти для спільної праці.

“Будемо вчитись розуміти квіти та працювати з ними: зачищати, підрізати, та формувати з них оберемки, які пізніше поїдуть до своїх власників”, — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися можна у чат-боті @repair_together_bot

Коли: 14 липня

Час: 16:30

Адреса: HUB Repair Together, вул. Івана Франка, 12 (вхід з Франка в кутку двору)

Фото: Unsplash, Repair Together