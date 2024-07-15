На ВДНГ відкриють фан-зону до Олімпійських ігор-2024: як вона працюватиме

У Києві ВДНГ відкриють фан-зону Олімпійських ігор “Олімпійська країна”.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

У фан-зоні можна буде подивитись Олімпійські ігри-2024, які відбуватимуться у Франції, наживо. А також там будуть спортивні локації, автограф-сесії зі спортсменами, працюватиме дитячий табір.

“Олімпійська країна — це місце, де кожен зможе відчути справжню волю до перемоги та підтримати наших героїв! Будьте разом з нами у ці дні на ВДНГ “Урбан-парк” у Києві”, — розповіли представники міністерства.

З 28 липня по 4 серпня для відвідувачів фан-зони щодня працюватимуть:

дитячий спортивний табір, зони UNICEF та БО “Рокада”;

з 17:00 до 21:00 — фізкультурно-спортивні локації “Активні парки — Шлях до перемоги”;

з 16:00 до 21:00 — трансляція Олімпійських ігор.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ “Урбан-парк”)

Коли: з 24 липня по 4 серпня

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