Дивіться, як у Пирогові реставрують 200-річну хату з села Хрещатик

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Наталія Габрух
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Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові реставрує хату із села Хрещатик Черкаської області.

Про це повідомили працівники музею.

“Перекриваємо хату з села Хрещатик Черкаської області. Ця робота потребує багато вмінь і навичок, тому виконується лише спеціальними майстрами. А поки ви можете завітати до музею та на власні очі побачити процес реставрації”, — зазначають у музеї.

Хату побудували наприкінці 18 століття. Всередині — вишиті “біллю” рушники технічного вирізування, мальовані миски канівських гончарів, мальована скриня, домоткані рядна, скатерки, ікони.

Також у будинку є піч. Біля неї стоять кочерги, рогачі, лопата для випікання хліба, а на припічку — глиняний посуд для просушування.

Біля хати знаходиться надвірна комора з села Моринці Черкаської області, збудована наприкінці 19 століття. Вона обладнана засіками з дощок для зерна і борошна.

Фото: Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові

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Опубліковано: 16 липня 2024
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