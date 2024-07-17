ТЕЦ-6 у Києві відремонтують за понад 30 мільйонів гривень

Пошкоджену російськими обстрілами ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва відремонтують за 30 мільйонів 745 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель “Prozorro”.

На ТЕЦ-6 мають провести капітальний ремонт водогрійної будівлі та пускової котельні. Роботи повинні завершити до 15 жовтня 2024 року — до початку опалювального сезону. Єдиним учасником і переможцем тендеру стало ТОВ “Віра”.

ТЕЦ-6 ввели в експлуатацію у 1981 році. Це одна з найпотужніших теплоелектроцентралей України. Вона забезпечує електроенергією та гарячою водою будинки в Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Деснянському та Оболонському районах Києва.

В жовтні 2022 року під час ракетної атаки російські ракети вразили станцію, але серйозних руйнувань вона не зазнала.

Фото: kte.kmda.gov.ua