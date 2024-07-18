На Харківському масиві незаконно зводять ЖК: прокуратура оскаржила будівництво

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Ірина Маймур
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На Харківському масиві незаконно зводять ЖК. Київська прокуратура подала до суду з вимогою припинити право власності на землю, де будують житловий комплекс.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що ділянки на Грузинській вулиці, де будують ЖК, мають цільове призначення садибної забудови. Натомість там зводять багатоквартирний будинок.

"Чинним законодавством не допускається розміщення багатоквартирних секційних будинків у кварталах садибної забудови. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки при розміщенні житлового будинку становить 50%, на вказаних земельних ділянках відсоток забудови перевищує цей показник", – йдеться в повідомленні.

На цій підставі прокуратура подала позовну заяву до суду про припинення права власності на земельні ділянки та їх повернення у власність територіальної громади Києва.

Прокуратура не вказує назву ЖК, однак повідомлення ілюструється зображенням майбутнього ЖК "Парк Слави".

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 18 липня 2024
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