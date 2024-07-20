У Львові за кошти Франції облаштують новий трамвайний маршрут

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Наталія Габрух
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Уряд Франції виділить 5 мільйонів євро на перший етап облаштування нового трамвайного маршруту від центру Львова до центру реабілітації Unbroken.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

“Це результат триденної роботи Французького агентства з розвитку (AFD) в нашому місті”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львівській міськраді зазначили, що загалом проєкт передбачає реконструкцію вул. Миколайчука з будівництвом трамвайної колії та облаштуванням доступної інфраструктури. За словами Андрія Садового, кількість смуг для транспорту на цій вулиці планують збільшити.

Фото: Все про електротранспорт Львова

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Опубліковано: 20 липня 2024
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