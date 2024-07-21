На ВДНГ відкрили новий басейн: як записатися
На території ВДНГ у Києві відкрили новий басейн Midgard Pool.
Про це йдеться на офіційній сторінці ВДНГ у соцмережах.
Басейн критий і ділиться на 4 доріжки для плавання. Раніше басейн був доступний тільки для дітей, тепер його можуть відвідати й дорослі.
Записатися до басейну можна на офіційній сторінці Midgard Pool за посиланням.
Також на ВДНГ працює басейн просто неба “Пірс 39”.
Раніше ми писали, що відпочити у басейнах просто неба можна у Глібівці, комплексі EcoSpace та заміському комплексі відпочинку Shelest на березі Київського моря, у готельному комплексі "Княжий двір", SPA-комплексі Wish Aqua Spa Resort, а також у комплексі відпочинку серед соснового лісу Sosnovel і готельному комплексі Viktoria Park-Hotel.
Фото: Midgard Pool
Опубліковано: 21 липня 2024
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