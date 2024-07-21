На ВДНГ відкрили новий басейн: як записатися

На території ВДНГ у Києві відкрили новий басейн Midgard Pool.

Про це йдеться на офіційній сторінці ВДНГ у соцмережах.

Басейн критий і ділиться на 4 доріжки для плавання. Раніше басейн був доступний тільки для дітей, тепер його можуть відвідати й дорослі.

Записатися до басейну можна на офіційній сторінці Midgard Pool за посиланням .

Також на ВДНГ працює басейн просто неба “Пірс 39”.

Раніше ми писали, що відпочити у басейнах просто неба можна у Глібівці , комплексі EcoSpace та заміському комплексі відпочинку Shelest на березі Київського моря, у готельному комплексі "Княжий двір", SPA-комплексі Wish Aqua Spa Resort, а також у комплексі відпочинку серед соснового лісу Sosnovel і готельному комплексі Viktoria Park-Hotel.

Фото: Midgard Pool