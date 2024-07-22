Біля Пішохідного мосту обірвалася канатна дорога через Дніпро – що кажуть у КМДА, прокуратурі та власники атракціону

Вдень 21 липня близько 13:42 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро, яка розташована біля Пішохідного мосту, внаслідок чого одна людина впала у воду.

Про це повідомили у ДСНС.

Ймовірно потерпілим став хлопець 2004 року народження. 21 липня пошуково-рятувальна операція тривала близько 8 годин до 21:25, але тіло потерпілого так і не знайшли. За цей час рятувальники встигли обстежити 8 тис кв.м. дна річки, а також 12 тис кв.м. за допомогою Ехолоту. Зранку 22 липня пошуково-рятувальна операція продовжилася і близько 10 годин рятувальники виявили та дістали з води тіло загиблого, повідомляє "Суспільне".

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за фактом трагедії на атракціоні розпочато розслідування. Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини. Також у прокуратурі нагадали, що у 2021 році вони намагалася зупинити роботу вказаного атракціону через суд. Відповідачами у справі були КМДА, КП "Плесо" та Товариство-переможець конкурсу.

Прокурори просили визнати незаконним та скасувати розпорядження КМДА, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя. Однак тоді суд відмовив у задоволенні позову.

"Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Більше того, під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені", - наголосили у прокуратурі.

При цьому у КМДА розповіли, що Київська міська прокуратура у 2021 році через суд не намагалась скасувати сам атракціон, а лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу стосовно компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА. У відомстві зауважили, що проєктну документацію мав розробити переможець конкурсу, і на її основі отримати відповідні дозвільні документи в профільних державних органах та відомствах, як це встановлено чинним законодавством.

Директор компанії "Активна країна", до якої належить канатна дорога через Дніпро, Денис Курта на сторінці у Facebook висловив співчуття родині хлопця, який загинув унаслідок обриву канату, а також заявив про співпрацю зі сліством. У компанії також наголосили, що мають всі необхідні документи та сертифікати на обладнання.

Фото: ДСНС Києва, Національна поліція