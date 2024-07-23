У Києві облаштують першу “віденську” трамвайну зупинку: де вона буде

У межах капітального ремонту вулиці Кирилівської місто облаштує так звану “віденську” трамвайну зупинку з піднятими платформами для пасажирів.

Про це повідомляє телеграм-канал “Націонал-Урбанізм”.

“Попри те що вулицею поки не їздять низькопідлогові вагони й позитивний ефект від платформи не буде таким помітним, це дуже гарна новина. Місто приходить до того, до чого мало прийти ще давно — і, будемо сподіватися, однією зупинкою все не обмежиться”, — зазначають у спільноті “Націонал-Урбанізм”.

Наразі зупинка у процесі облаштування.

“Віденські” трамвайні зупинки поширені у багатьох містах Європи. Вони розташовані посеред проїжджої частини та мають підняту посадкову платформу. Завдяки цим платформам пасажирам з інвалідністю та маломобільним людям набагато легше сідати у трамвай. Зазвичай такі зупинки також відокремлені від дороги огорожею, щоб на них не могли заїжджати автомобілі.

Фото: телеграм-канал “Націонал-Урбанізм”