Парк "Молодіжний" капітально відремонтували зі збитками у понад 600 тисяч гривень

У Деснянському районі під час капітального ремонту парку "Молодіжний" завдали збитків у 614 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень у Деснянському районі восени 2022 року оплатило роботи з проведення капітального ремонту парку "Молодіжний", до складу яких включено вартість будівельних матеріалів за значно завищеною ціною.

Надалі, директор комунального підприємства не перевіривши середню ринкову вартість будівельних матеріалів, підписав договір підряду з підприємством на проведення капітального ремонту парку "Молодіжний". У ході слідства встановлено, що вартість щебню та гранвідсіву завищена на суму понад 614 тис. гривень і це при тому, що загальна вартість договору підряду складала трохи більше 2 млн грн.

Директору комунального підприємства повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Слідство триває.

Фото: Київська міська прокуратура