Біля метро “Дарниця” відремонтують шляхопровід за 459 млн грн

“Київавтодор” оголосив тендер на реконструкцію шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом, біля станції метро “Дарниця”.

Про це йдеться на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Шляхопровід введений в експлуатацію в 1963 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався.

Зазначається, що ремонт аварійного шляхопроводу є нагальним: там необхідно замінити зношене дорожнє покриття та гідроізоляцію мостового полотна. Також заплановано усунути пошкоджені конструкції деформаційних швів і привести до належного стану залізобетонні ділянки прогонових будов та опор.

На об’єкті планують встановити нове перильне і бар’єрне огородження, замінити опори освітлення, викласти плиткою тротуари та влаштувати велодоріжки. Також хочуть збільшити пропускну спроможність транспортної розв’язки.

Усі роботи будуть виконувати з урахуванням принципів безбар’єрності.

Ремонт розпочнуть орієнтовно на початку вересня, тоді рух автотранспорту шляхопроводом буде закритий. Для цього організують тимчасову схему дорожнього руху.

Вартість реконструкції — понад 459 мільйонів гривень, початок аукціону — 8 серпня 2024 року.

Фото: Артем Кочержинський