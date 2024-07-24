На Старій Дарниці з’явився мурал на честь військового

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Наталія Габрух
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У Дніпровському районі Києва на стіні багатоповерхового будинку з’явився мурал, присвячений військовому.

Про це повідомляють київські Telegram-канали.

Малюнок присвячений військовослужбовцю з позивним “Тоха”, який був нагороджений орденом “За мужність” 3 ступеня.

На малюнку військовий сидить у невимушеній позі, виставивши на передній план ногу. На ньому шолом та екіпірування, а на шкарпетках можна помітити напис “Я на своїй землі”. Такий самий напис є і у верхньому кутку малюнка.

Новий мурал розташований на стіні однієї з багатоповерхівок на вулиці Дністерській у Києві (Стара Дарниця).

Фото: Telegraf

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Опубліковано: 24 липня 2024
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