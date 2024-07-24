У Києві набув чинності порядок створення нових муралів
У Києві набув чинності новий порядок створення муралів на будівлях і спорудах.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Документ визначає механізми нанесення монументальних розписів (муралів) у Києві, їх утримання, збереження та демонтаж, а також процедуру розгляду питань і прийняття рішень про нанесення монументальних розписів у міському просторі.
Зокрема, порядок передбачає:
- заборону на створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини;
- не допускається створення муралів, які містять інформацію або контент, заборонений законодавством України;
- заборону на створення стінописів, що містять рекламу.
“Київ — перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, що визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів, дозволить захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини”, — зазначає депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.
Для розгляду ініціатив створять Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення муралів у Києві. Орган складатиметься з 11 осіб, і до складу увійдуть 5 представників від міської влади та 6 незалежних експертів.
“Під час розгляду ініціатив Комісія буде враховувати різні аспекти, зокрема мету та концепцію, актуальність та соціальний вплив, обґрунтування вибору локації та наявність погодження з місцевою громадою, а також гармонійну інтеграцію в урбаністичний контекст”, — наголосила Вікторія Муха.
Фото: Кирило Тимошенко