На площі Тараса Шевченка демонтували 15 МАФів. Замість них облаштують зелені зони

На площі Тараса Шевченка в Оболонському районі демонтували 15 МАФів загальною площею 381 м². Вони розміщувались поруч із Інститутом ендокринології.

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Знесені кіоски розміщувались з порушеннями, псували естетичний вигляд площі та наносили шкоду довкіллю. До того ж вони порушували санітарні норми.

Департамент територіального контролю міста Києва провів детальну перевірку та демонтував МАФи з дотриманням усіх правил та норм.

На місці демонтованих кіосків облаштують зелені зони.

Фото: скриншот відео Департаменту територіального контролю міста Києва/Київ24