На площі Тараса Шевченка демонтували 15 МАФів. Замість них облаштують зелені зони
На площі Тараса Шевченка в Оболонському районі демонтували 15 МАФів загальною площею 381 м². Вони розміщувались поруч із Інститутом ендокринології.
Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.
Знесені кіоски розміщувались з порушеннями, псували естетичний вигляд площі та наносили шкоду довкіллю. До того ж вони порушували санітарні норми.
Департамент територіального контролю міста Києва провів детальну перевірку та демонтував МАФи з дотриманням усіх правил та норм.
На місці демонтованих кіосків облаштують зелені зони.
Фото: скриншот відео Департаменту територіального контролю міста Києва/Київ24
Опубліковано: 24 липня 2024