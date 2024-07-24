На площі Тараса Шевченка демонтували 15 МАФів. Замість них облаштують зелені зони

317
Ірина Маймур
share share

На площі Тараса Шевченка в Оболонському районі демонтували 15 МАФів загальною площею 381 м². Вони розміщувались поруч із Інститутом ендокринології.

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Знесені кіоски розміщувались з порушеннями, псували естетичний вигляд площі та наносили шкоду довкіллю. До того ж вони порушували санітарні норми.

Департамент територіального контролю міста Києва провів детальну перевірку та демонтував МАФи з дотриманням усіх правил та норм.

На місці демонтованих кіосків облаштують зелені зони.

Фото: скриншот відео Департаменту територіального контролю міста Києва/Київ24

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 липня 2024
share share
До садиби Зеленських знову привезли будівельну техніку — активісти До садиби Зеленських знову привезли будівельну техніку — активісти Кияни просять встановити на світлофорах сонячні панелі — петиція Кияни просять встановити на світлофорах сонячні панелі — петиція У Києві набув чинності порядок створення нових муралів У Києві набув чинності порядок створення нових муралів У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай Tatra T3: що змінилося У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай Tatra T3: що змінилося
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.