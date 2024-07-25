Історичний будинок Уляни Богданович у Голосіївському районі хочуть знести для будівництва ЖК. Двоповерхова споруда розташована на вул. Казимира Малевича, 24.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Будівлю оточили будівельним парканом, сусідню споруду завісили будівельною сіткою, а поруч працює баштовий кран”, – пише Перов.

В лютому 2024 року Київрада передала історичну споруду під будівництво багатофункціонального ЖК Resort. Проєкт будівництва передбачає спорудження трьох 27-поверхових будівель з підземним паркінгом.

“Замовником будівництва є Артем Солоник (ТОВ “Будівельне об'єднання “Мрія”), а бенефіціаром ймовірніше – олігарх Ігор Коломойський”, – зазначив Перов.

Будинок Уляни Богданович є зразком фонової історичної забудови, виконаний в характерному для Києва – цегляному стилі зі стриманим та аскетичним декором. Це останній історичний будинок на вулиці Казимира Малевича.

Будівлі, які були характерними зразками забудови 19 століття тепер одиничні, розкидані між висотними ЖК, ТРЦ та офісними центрами, зазначає активіст.

Фото: Дмитро Перов