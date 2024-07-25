Відтепер повідомити про зруйноване житло можна в міжнародний Реєстр збитків через "Дію"

Відсьогодні українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, який стане основою для майбутніх репарацій, на порталі "Дія", якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в ДРРП та наявність акту комісійного обстеження майна. Зараз доопрацювали систему і скористатися послугою можна, навіть якщо:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму "єВідновлення";

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Подавати заяву на порталі "Дія".