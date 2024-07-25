Автобус №39 відновить роботу: коли це станеться та за яким маршрутом він їздитиме

Із 27 липня автобус № 39 "Станція метро "Голосіївська" – вулиця Ракетна" відновить свою роботу.

Про це повідомлили у КМДА.

Раніше на маршруті курсували автобуси малої місткості, проте на початку повномасштабного вторгнення маршрут був призупинений. Нещодавно було змінено геометричні параметри розворотного кільця, що дає змогу автобусам великої місткості безпечно проїхати маршрутом.

Відтепер автобуси цього маршруту курсуватимуть за такою схемою: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Голосіївська – вул. Добрий Шлях – вул. Еллана-Блакитного – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною); у зворотному напрямку: вул. Лисогірська – вул. Еллана-Блакитного – вул. Добрий Шлях – вул. Голосіївська – просп. Голосіївський.

Фото: Вікіпедія