КМДА видала дозвіл на знесення садиби Зеленських ще місяць тому

12 червння 2024 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, цього дня забудовнику видали містобудівні умови і обмеження, – документ, який потрібен для початку будівництвамент, тобто дозвіл на реконструкцію садиби Зеленських в 9-12 поверховий ЖК "Тургеневъ".

"Місяць тому місто знало про те, що садибу знесуть і не надало їй охоронний статус", – додав Перов.

Також активіст закликав громаду приходити до КМДА у суботу о 20:00.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов