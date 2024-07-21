Садибу Зеленських у Києві знесли попри її арешт — прокуратура відкрила провадження

Садибу Зеленських у Києві знесли попри арешт, накладений на історичну будівлю ще на початку року.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

За фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

Дії людей, які руйнували садибу, кваліфікували як знищення майна, на яке накладено арешт. Також прокуратура розслідує проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, що кваліфікували як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Ділянка, на якій розташована садиба, входить до історичного ареалу столиці, тож на проведення там будівельних робіт потрібен дозвіл Мінкульту. Проте забудовник, без погодження з міністерством, продовжував проводити там будівельні роботи.

19 липня, попри арешт, невідомі із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

Наразі правоохоронці встановили місцеперебування техніки, яка була залучена під час знесення будівлі. До суду подано клопотання про її арешт.

Триває слідство у цій справі. Розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції Києва.

Нагадаємо, що 19 липня забудовник ЖК “Тургенєвъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургєневъ”.

Фото: Офіс генпрокурора