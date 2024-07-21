У КМДА та поліції назвали знесення садиби Зеленських несанкціонованим

У Київській міськдержадміністрації заявили, що садибу Зеленських на вулиці Кониського, 22 знесли несанкціоновано.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті КМДА.

“Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається — зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності”, — зазначила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Крім цього, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знесення історичної садиби Зеленських.

“Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу”, — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили місцезнаходження будівельної техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту. За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що 19 липня забудовник ЖК “Тургенєвъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургєневъ”.

Фото: Дмитро Перов