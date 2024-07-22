Влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських

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Наталія Габрух
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Міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Влада також вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала раніше.

Віталій Кличко підкреслив, що місто не передавало власнику будівлі земельну ділянку, де була споруджена садиба Зеленських. Це свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт, а тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. За словами Кличка, поліція повинна на це реагувати.

“Також міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності”, — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 19 липня забудовник ЖК “Тургенєвъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано, і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургєневъ”.

Фото: NE:Urban

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Опубліковано: 22 липня 2024
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