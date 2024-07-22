У КМДА відмовилися включати садибу Зеленських до переліку пам'яток навіть після знесення: чим це загрожує

Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, вперше облікову документацію подала ГО "Мапа Реновації" у грудні 2022 року. Вдруге – вже доопрацьований пакет документів розглядався в квітні 2024 року. Втретє уже нову облікову документацію подала ГО "Спадщина", яка була розглянута 22 липня 2024 року вже після того, як будинок знесли.

Перов наголошує, що відмова у наданні будинку статусу пам'ятки виключає юридичний механізм щодо зобовʼязання її відновлення згідно ЗУ "Про охорону культурної спадщини". Тим часом активіст закликає керівництво Департаменту піти у відставку, а Консультативну раду розпустити, а також запрошує небайдужих зібратися 27 липня о 20:00 під КМДА.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургєневъ”.