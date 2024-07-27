У Києві облаштували новий безбар’єрний наземний пішохідний перехід: фото

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Наталія Габрух
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На перетині просп. Валерія Лобановського і вул. Володимира Брожка облаштували новий регульований безбар’єрний наземний пішохідний перехід.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фахівці КП “Центр організації дорожнього руху” встановили пристрої звукового оповіщення, чотири транспортних і шість пішохідних світлофорів. Їх оснастили резервним живленням.

Крім цього, встановили детектори транспорту, за допомогою яких контролер змінює програми роботи світлофорів залежно від інтенсивності транспортного потоку, щоб зменшити дорожні затори.

Також комунальники понизили бортовий камінь, облаштували тактильну плитку, заасфальтували тротуар і проїжджу частину, нанесли відповідну розмітку.

Фото: пресслужба КМДА

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Опубліковано: 27 липня 2024
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