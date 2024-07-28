Озеро на Позняках очистили сорбентом, який поглинає нафту

Фахівці КП “Плесо” очистили озеро Жандарка в Дарницькому районі Києва з використанням сорбенту “Еколан-М”, який поглинає нафту.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

“Сорбент “Еколан-М” є ефективним засобом для ліквідації нафтових плям на водних поверхнях. Його використання дозволяє оперативно усувати забруднення, що забезпечує чистоту водних ресурсів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що КП “Плесо” продовжуватиме моніторинг стану озера Жандарка та вживатиме необхідні заходи для збереження його екологічного стану.

Раніше на поверхні озера зʼявились маслянисті плями. Фахівці КП “Плесо” відібрали проби води та передали до лабораторії для проведення хімічного та біологічного аналізу. Водночас встановлюється можливе джерело забруднення.

Фото: КП “Плесо”