У Голосіївському парку в Києві відбувся благодійний Марш прибирання: фото
У Голосіївському парку відбувся благодійний Марш прибирання організований UAnimals, до якого долучилися рятувальники.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.
Спільно з іншими небайдужими киянами, рятувальники прибирали територію навколо Голосіївських ставків. Під час прибирання було виявлено уламки ворожого БПЛА, які передали правоохоронцям для дослідження.
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві
Опубліковано: 28 липня 2024