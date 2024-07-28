У Голосіївському парку в Києві відбувся благодійний Марш прибирання: фото

У Голосіївському парку відбувся благодійний Марш прибирання організований UAnimals, до якого долучилися рятувальники.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Спільно з іншими небайдужими киянами, рятувальники прибирали територію навколо Голосіївських ставків. Під час прибирання було виявлено уламки ворожого БПЛА, які передали правоохоронцям для дослідження.

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві