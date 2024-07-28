У Голосіївському парку в Києві відбувся благодійний Марш прибирання: фото

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Наталія Габрух
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У Голосіївському парку відбувся благодійний Марш прибирання організований UAnimals, до якого долучилися рятувальники.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Спільно з іншими небайдужими киянами, рятувальники прибирали територію навколо Голосіївських ставків. Під час прибирання було виявлено уламки ворожого БПЛА, які передали правоохоронцям для дослідження.

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві

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Опубліковано: 28 липня 2024
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