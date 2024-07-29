Петиція щодо захисту гори Юрковиця набрала необхідні голоси

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Наталія Габрух
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Ще одна петиція щодо захисту гори Юрковиця зібрала 6 000 необхідних голосів.

Про це йдеться на сайті Київради.

Авторка петиції пропонує визнати договір оренди земельної ділянки з забудовником ТОВ “Керамблоки-Інвест” таким, що не відповідає інтересам громади.

“Ця територія може слугувати місцем відпочинку для багатьох мешканців не тільки Подолу, а й усього міста, проте, якщо не розірвати договір оренди земельної ділянки з забудовником, на цій території стоятиме ще один житловий комплекс проти волі громади”, — йдеться у тексті петиції.

За словами авторки петиції, протягом років оренди ТОВ “Керамблоки-Інвест”, територія гори засмічувалася, вода викачувалася, озера висушувалися, рослини, дерева — зрізали, а сам ТОВ “Керамблоки-Інвест” порушував вимоги договору, відповідно до чого передумов для пролонгації договору оренди не було. Водночас сама діяльність забудовників порушує численні закони України (Водний кодекс, Закон України “Про охорону культурної спадщини”, статті 5 і 13 КУ, частину 3 статті 215 ЦКУ).

Від Київради вимагають визнати, що договір оренди земельної ділянки з ТОВ “Керамблоки-Інвест” порушує законодавство та визнати його недійсним.

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 29 липня 2024
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