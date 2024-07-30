На озеленення Оболонського острова у Києві хочуть витратити 3,8 млн гривень: КП “Плесо” оголосило тендер

Комунальне підприємство “Плесо” оголосило тендер на 3,8 мільйони гривень для озеленення території та утримання зелених насаджень на Оболонському острові.

Про це йдеться на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що мова йде про утримання території, а також догляд за газонами, деревами, кущами та квітниками. Підрядник має скошувати газони, видаляти сухостої, обрізати та формувати кущі, очищувати території від опалого листя тощо.

На Оболонському острові є понад 6,5 тисяч рослин:

607 дерев хвойних і листяних порід;

2 050 саджанців декоративно-листяних кущів висотою понад один метр;

56 саджанців хвойних вічнозелених кущів;

3 248 саджанців декоративно-листяних кущів висотою понад один метр;

595 багаторічних декоративних трав і квітів.

Усі роботи підрядник повинен здійснювати у період із серпня по грудень 2024 року. Аукціон призначений на 5 серпня.

Фото: КП “Плесо”