На озеленення Оболонського острова у Києві хочуть витратити 3,8 млн гривень: КП “Плесо” оголосило тендер

107
Наталія Габрух
share share

Комунальне підприємство “Плесо” оголосило тендер на 3,8 мільйони гривень для озеленення території та утримання зелених насаджень на Оболонському острові.

Про це йдеться на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що мова йде про утримання території, а також догляд за газонами, деревами, кущами та квітниками. Підрядник має скошувати газони, видаляти сухостої, обрізати та формувати кущі, очищувати території від опалого листя тощо.

На Оболонському острові є понад 6,5 тисяч рослин:

  • 607 дерев хвойних і листяних порід;
  • 2 050 саджанців декоративно-листяних кущів висотою понад один метр;
  • 56 саджанців хвойних вічнозелених кущів;
  • 3 248 саджанців декоративно-листяних кущів висотою понад один метр;
  • 595 багаторічних декоративних трав і квітів.

Усі роботи підрядник повинен здійснювати у період із серпня по грудень 2024 року. Аукціон призначений на 5 серпня.

Фото: КП “Плесо”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 липня 2024
share share
В Одесі перейменували центральну площу і десятки вулиць: які назви з’явилися В Одесі перейменували центральну площу і десятки вулиць: які назви з’явилися Дивіться, як відновлюють історичну віллу у Львові: раніше тут планували збудувати ЖК Дивіться, як відновлюють історичну віллу у Львові: раніше тут планували збудувати ЖК Київрада не підтримала петицію про перенаправлення грошей на безбар'єрність замість ремонту Богатирської Київрада не підтримала петицію про перенаправлення грошей на безбар'єрність замість ремонту Богатирської 12 фактів про славетний французький аперетив 12 фактів про славетний французький аперетив
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.