Дивіться, як відновлюють історичну віллу у Львові: раніше тут планували збудувати ЖК

У Львові у історичній віллі Стеткевича завершують відновлювальні роботи.

Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

“У віллі зберегли автентичні сходи та п’єци. А от двері та вікна замінили – на якісні дерев’яні. Будинок пристосують для людей з інвалідністю. Також паралельно тривають роботи з благоустрою подвір’я. Тут уже готові два спортивні майданчики, імпровізований амфітеатр. Завершують облаштування ігрового майданчика — з гойдалками, лазанками і тарзанкою. У дворі вдалося зберегти навіть яблуні”, — зазначають у Департаменті архітектури й розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

У віллі планують розмістити станицю Пласту, а біля неї буде громадський простір зі спортивними й ігровим майданчиком.

Крім цього, за дорученням міського голови встановили потужний акумулятор, що забезпечить в разі форс-мажорів світло та опалення на три доби, передбачили також і підключення генератора.

“Ще на повістці дня – влаштування шумоізоляції. Перехрестя ж бо з активним потоком транспорту. Можливо, цю проблему вдасться вирішити додатковим озелененням. А може, доведеться встановити шумозахисний екран. Утім кінцевої пропозиції ще немає”, — додав Любомир Зубач.

Свого часу віллу Стеткевича придбала компанія “Кворум”, девелопер планував почати тут багатоквартирне будівництво. Та місто і громадськість зуміли переконати забудовника зберегти садибу. Натомість йому надали іншу ділянку під забудову.

Кам’яницю номер 213, або віллу меценатів Стеткевичів, побудували на початку 20 століття. Вона є однією з найкрасивіших вілл цієї околиці. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Фото: Любомир Зубач