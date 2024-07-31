На вітринах ЦУМу у Києві з’явилися фото ветеранів

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Наталія Габрух
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На вітринах ЦУМ Київ з’явилися фото ветеранів, які змогли повернутися до повноцінного життя після важких травм і випробувань та їхніх близьких.

Про це повідомляє ПУМБ.

Партнери проєкту — ПУМБ, ЦУМ Київ, Superhumans, Invictus Games Ukraine. Автор фото — Костянтин Ліберов.

Фотопроєкт став першим проявом ініційованої ПУМБ платформи інтеграції ветеранів “Жити назустріч” і присвячений її основній ідеї: ветерани не повинні повертатися до цивільного життя наодинці.

“Підтримка ветеранів — завдання не лише для їхніх близьких. Ми всі можемо робити прості кроки назустріч ветеранам: бачити й помічати героїв поміж нас, ділитися власним досвідом, бути відвертими та відкритими”, — зазначають автори проєкту.

Фото можна побачити з 25 липня по 15 серпня на головних вітринах ЦУМ Київ.

Фото: ПУМБ, THE KYIV LOVER

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Опубліковано: 31 липня 2024
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