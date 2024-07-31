У Дарницькому районі облаштували алею з вогнегасниками замість ліхтарів: фото

У Дарницькому районі облаштували алею з вогнегасниками замість ліхтарів.

Про це повідомляє Дарницька РДА.

Алея розташована на в'їзді до пожежно-рятувальної частини. Там замість ліхтарів встановили вогнегасники та пожежні гідранти, які підсвітлюють вулиці.

“Що робить цю алею такою особливою? Все просто: звичайні вогнегасники та пожежні гідранти не просто нагадують про важливість безпеки, а й стали частиною вуличного освітлення", – йдеться в повідомленні.

Фото: Дарницька РДА