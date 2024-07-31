Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану набрала необхідні голоси

Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану на місці комуністичного набрала необхідні голоси.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Петицію подали 19 червня. Станом на 30 липня вона набрала голоси понад 6 000 містян.

“Рейган, який назвав СРСР “імперією зла”, відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні холодної війни і, як наслідок, сприяли здобуттю Україною незалежності в 1991 році”, – йдеться в тексті петиції.

До того ж встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності народу США, який є найбільшим донором військової допомоги.

Де пропонують встановити монумент:

на місці пам'ятника Ватутіну (при вході до Маріїнського парку з боку вулиці Михайла Грушевського);

на місці пам'ятника Леніну (на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку);

на місці пам'ятника Щорсу (на перетині вулиці Петлюри та бульвару Шевченка);

на місці пам'ятника учасникам Січневого повстання (у центрі Маріїнського парку);

на місці пам'ятника Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (раніше Арка дружби народів).

Монумент Рейгану пропонують встановити коштом українців та американців.

Фото: пам'ятник Рейгану в Тбілісі/penki.lt