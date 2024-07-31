Клуби “Схема”, Closer і Keller закликають підписати петицію проти забудови Юрковиці

Київські клуби “Схема”, Closer, Keller та ГО “Спадщина. Київ” закликають підписати петицію проти забудови гори Юрковиця.

Про це стало відомо зі спільного допису клубів в соцмережах.

“Якщо не відстояти Юрковицю та Щекавицю, ми втратимо пам'ятку культурного значення, що призведе до виселення культурного кластера Подолу, і ми не є винятком”, — зазначають представники клубів.

Вони наполягають на тому, що дозвіл на забудову єдиної зеленої зони Подолу — неправомірне рішення. Інфраструктура району не пристосована до великої резидентської забудови.

Клуби спільно з активістами пропонують створити національний парк “Київські Пагорби” на території Юрковиці та Щекавиці. Підписати петицію можна за посиланням .

Фото: “Хмарочос”