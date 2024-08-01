Герб до “Батьківщини-матері” приварили без узгодження з Інститутом Патона. Чому це небезпечно

Герб до "Батьківщині-Матері" приварили без узгодження з Інститутом електрозварювання імені Патона.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів директор Інституту імені Патона Ігор Крівцун.

За його словами, до науковців ніхто не звертався. Хоча зварювальні роботи слід було виконувати за технологією, розробленою фахівцями Інституту.

Тому тепер зварні шви можуть бути пошкоджені корозією.

“Проблема в тому, що там, де вони варили, — там вітер, там немає захисту, і всі ці шви під загрозою — вони вже жовті, хоча це й нержавіюча сталь", — повідомив Ігор Крівцун.

Також він додав, що погодження від Інституту намагались отримати вже після зварювальних робіт. Але Інститут електрозварювання свого висновку не дав.

"Я кажу — ні, хлопці, ви працювали, ви й відповідайте. А нещодавно ми обстежили монумент дронами й побачили, що там уже є корозія”, — зазначив директор.

Нагадаємо, що рік тому радянський герб на монументі “Батьківщини-Матері” замінили на тризуб.

Фото: Дмитро Ларін, “Українська правда”