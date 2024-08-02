У Львові облаштують перший дорожній “смарт-коридор”: що це означає

У Львові облаштують перший дорожній “смарт-коридор”.

Про це повідомили в міській раді.

Це сучасний режим регулювання світлофорів. Його реалізують на вулиці Зеленій та об'єднають зі світлофорами на перехрестях з площею Петрушевича, вулицями Дороша та Івасюка.

“Смарт-коридор” допоможе швидко пропускати транспортний потік з центральної частини міста, яка перенасичена автівками, оперативно реагувати на зміни у дорожньому русі, зменшити черги й затримки транспорту. До того ж це позитивно вплине на стан повітря завдяки зменшенню шкідливих викидів в атмосферу, пояснюють в “Львівавтодорі”.

Для реалізації проєкту “смарт-коридору” хоча б одне з перехресть має працювати в режимі “смарт”. Далі інтелектуальна система у дорожньому контролері, шляхом аналізу дорожнього руху з транспортних детекторів буде визначати оптимальну тривалість роботи циклу для всіх світлофорних об’єктів, які входять у проєкт «смарт-коридору». А це дасть можливість оптимізувати світлофорний цикл і зменшити до мінімуму неефективне використання зеленого сигналу світлофора вздовж коридору.

Для реалізації уже замінили старі дорожні контролери та об'єднали світлофори на перехрестях. Далі планують провести монтаж і налаштування транспортних детекторів та кнопок виклику пішохідної фази, завершити мікроскопічні моделювання та коригування параметрів роботи та програмування дорожніх контролерів.

Нагадаємо, у Львові обладнали перше “смарт-перехрестя” на вул. Пасічна – Пирогівка. Це дозволить оптимізувати світлофорний цикл, підлаштувати тривалість дозвільних сигналів для транспорту на кожному напрямку відповідно до потреби.

Фото: Львівська міська рада