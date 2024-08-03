Більші штрафи і можливість викупу пам'яток: У Києві готують новий закон про захист культурної спадщини

Влада повторно ініціювала, і депутати вже зареєстрували законопроєкт про зміни до Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що минулий законопроєкт, який подавали був ухвалений в 2018 році тільки в першому читанні, депутати до нього так і не повернулися, а потім зняли з реєстрації.

Зміни, які пропонуються, зокрема, передбачають:

можливість примусового викупу пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню, процедуру такого викупу;

збільшення розміру штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

порядок відшкодування шкоди завданої пам’ятці.

“Щодо збільшення відповідних штрафних санкцій конкретизую: їх пропонуємо збільшити в 10 разів. Сьогодні штрафні санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, складають від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що сьогодні становить за максимальною межею 17 000 гривень. Натомість пропонується нижню межу штрафних санкцій встановити на рівні 15 млн гривень. А максимальну або у випадку вчинення правопорушення повторно – на рівні 30-91 млн гривень”, — наголосив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що запропоновані зміни до інших законів щодо вдосконалення механізмів захисту культурної спадщини та відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

Зокрема:

розширення переліку складів кримінальних та адміністративних правопорушень, що максимально охоплює негативні практики в цій сфері;

посилення суворості санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини;

запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

“Якщо депутатам справді болить ця тема і вони розуміють свою відповідальність теж, то розглянуть і ухвалять зареєстровані законопроєкти найближчим часом. Бо це вкрай важливо! Важливо, щоб міста, і це не тільки Київ, мали ефективні механізми для захисту об’єктів культурної спадщини та впливу на недобросовісних власників старовинних будівель”, — наголосив Кличко.

Фото: Київська міська рада