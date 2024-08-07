У Львові на місці колишніх садів хочуть збудувати ЖК

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Наталія Габрух
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У Львові на території колишніх садів в урочищі “Голоско”, хочуть збудувати малоповерхове житло з підземною стоянкою та облаштувати під’їзні дороги.

Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 6 серпня, повідомляє Tvoemisto.tv.

“Йдеться про комплекс житлових будівель з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією, об'єктами інженерного забезпечення та облаштуванням під’їзних доріг в урочищі “Голоско”, — зазначає Антон Коломєйцев.

Житло хочуть збудувати на території 3,36 га, там буде 667 квартир. Будинки будуть різноповерховими — від 4 до 6 поверхів.

Крім цього, планують облаштувати 704 підземні паркомісця, які, в залежності від рельєфу, будуть сформовані в один або два поверхи. Також в планах зробити комерційні приміщення та зелений простір між об’ємами житла.

“На окремій ділянці планують сформувати соціальну інфраструктуру, зокрема, початкову школу на 160 місць та садок на 60”, — додає Антон Коломєйцев.

Також до комплексу, згідно з гарантійним листом, мають сформувати під’їзні шляхи.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 07 серпня 2024
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