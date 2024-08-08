На Відрадному горів закинутий кінотеатр “Тампере”.

Про це повідомляє “КИЇВ24” та численні телеграм-канали.

Речник ДСНС Павло Петров повідомив Суспільному, що на другому поверсі недіючої будівлі загорілось сміття на площі 15 м². Пожежу ліквідували о 21:25. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає. Причину її виникнення встановлюватимуть правоохоронці.

Згідно з інформацією києвознавця Семена Широчина, кінотеатр "Тампере" на на вулиці Героїв Севастополя був побудований у 1967 році. Він спроєктований як двозальний, з великим залом на 808 місць і на 50 місць. До 1984 року кінотеатр називався "Відрадний", потім його перейменували на честь фінського міста-побратима. У 2008 році кінотеатр закрили, будівлю віддали в оренду на 5 років приватному підприємству “Дельта-ПФ”. Після цього кінотеатр не працював.

Орендар мав залучити 30 мільйонів гривень інвестицій для реконструкції приміщень, але фактично не виконав своїх зобов’язань. Наприкінці 2013 року було зареєстровано право власності на “Тампере” за офшорною компанією “Лексафін Бізнес С. А.”. ТОВ “Дельта ПФ” й компанія “Лексафін Бізнес С. А.”, в 2014 році уклали договір іпотеки до 2026 року на кінотеатр.

2016 року прокуратура оскаржила право власності компанії. Наступного року Господарський суд ухвалив рішення на користь приватної фірми, але вже в 2018 році апеляція його скасувала. Того ж року судом було визнано право власності за територіальною громадою. В 2020 році Верховний суд скасував рішення про передачу кінотеатру громаді Києва.

У 2022 році в недіючому кінотеатрі вже була пожежа.

Фото: “КИЇВ24”; LOS SOLOMAS