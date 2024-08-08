У висохле озеро Синє зливатимуть артезіанську воду: для чого

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Ірина Маймур
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У висохле озеро Синє зливатимуть артезіанську воду.

Про це повідомили у пресслужбі КП “Плесо”.

“Київводоканал” проводитиме промивання резервуарів чистої води на насосній водопровідній станції “Виноградар-1”, унаслідок чого в озеро Синє скидатимуть чисту артезіанську воду.

“Промивання резервуарів є стандартною процедурою для належної роботи насосної станції й підтримкою якості води. Скидання води – частина процедури”, – зазначили в підприємстві.

Комунальники наголошують, що артезіанська вода проходить через природні фільтри землі, тому є чистою та безпечною для навколишнього середовища, не містить шкідливих домішок та відповідає всім санітарним нормам.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

Фото: Михайло Сторожук

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Опубліковано: 08 серпня 2024
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