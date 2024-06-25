Озеро Синє на Виноградарі розчистять за 96 млн гривень: подробиці

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Валерія Гуржий
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КП "Плесо" оголосило тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Окрім розчистки озера, планується й проведення благоустрою території. Роботи мають бути виконанні до 31 грудня цього року.

Відомо, що рятувати озеро планують за рахунок його розчистки та днопоглиблення. Проєктними рішеннями передбачається розчистити озеро для розкриття ґрунтових джерел. Це, своєю чергою, спричинить додаткове наповнення та покращить екологічний стан водойми. Крім того, планується розчистити з’єднувальну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води й запобігання застою.

Раніше ми писали, що на Виноградарі перестало існувати озеро Синє. Це сталося внаслідок глобального замулення водойми й перекриття притоку грунтової води з підземних джерел, а також через відсутність дощів протягом понад два місяці.

Нагадаємо, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

Фото: КП "Плесо"

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Опубліковано: 25 червня 2024
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