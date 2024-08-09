За рік виросла інтенсивність дорожнього трафіка у Києві: на яких вулицях

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Валерія Гуржий
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У порівнянні з липнем 2023 року, то інтенсивність руху в Києві в середньому зросла на 15 тис. автомобілів на добу, тобто на 5,2 %.

Про це повідомили у Центрі організації дорожнього руху.

Зокрема трафік збільшився:

  • на перехресті вул. К. Малевича – вул. Лабораторна на 21,4% за добу;

  • на просп. В. Івасюка, 59 на 19,8% за добу;

  • на перехресті вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького на 16,1% за добу;
  • на перехресті вул. Генерала Наумова – вул. Підлісна на 5,6 % за добу;
  • на вул. М. Драгоманова, 44 на 4,3% за добу;
  • на перехресті вул. Білоруська – вул. Деревлянська на 0,6% за добу;
  • на перехресті просп. Берестейський – просп. Повітряних сил на 0,4% за добу.

Трафік зменшився:

  • в напрямку з`їзду з Броварського проспекту на вул. Митрополита А. Шептицького на 6,3 %;
  • на просп. В. Лобановського, 196 на 5,6% за добу;
  • в напрямку виїзду з вул. Митрополита А. Шептицького на проспект Броварський на 1,98 % за добу.

Також відомо, що у липні цього року трафік на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі столиці зменшився на 5 тис. автомобілів на добу, тобто на 1,40 % у порівнянні з червнем цього року.

Фото: Новини Live

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Опубліковано: 09 серпня 2024
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