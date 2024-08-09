Оголошено новий тендер на 95 млн грн для порятунку озера Синє

КП "Плесо" оголосило новий тендер на 95 млн грн на проведення робіт із розчистки озера Синє. Після визначення переможця та підписання договору розпочнуться роботи з ревіталізації водойми.

Про це заявив генеральний директор КП "Плесо" Вячеслав Савицький, повідомляє КМДА.

За його словами, першочерговий пріоритет – розчистка озера. Решту робіт, які передбачають благоустрій території довкола водойми, виконають за більш сприятливої економічної ситуації в місті.

Проєктними рішеннями передбачається розчистити озеро для розкриття ґрунтових джерел. Це, своєю чергою, спричинить додаткове наповнення та покращить екологічний стан водойми. Крім того, планується розчистити з’єднувальну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води й запобігання застою.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

Фото: Михайло Сторожук