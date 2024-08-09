Суд “фактично легалізував” рейдерське захоплення музею в Пирогові — Мінкульт

Суд “фактично легалізував” рейдерське захоплення музею в Пирогові.

Про це повідомляє Мінкульт.

Там зазначили, що восени 2020 року група невстановлених осіб вчинила спробу рейдерського захоплення нерухомого майна нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м шляхом реєстрації на підставних осіб.

Музей в Пирогові володіє цим майном на законних підставах з 1970-х років.

Тоді музей подав скаргу до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції. Офіс скасував підставну реєстрацію, а Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу.

Однак, як повідомляє Мінкульт, шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення.

Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції.

07 серпня 2024 року Північний апеляційний господарський суд розглянув справу 910/15965/23 та виніс постанову, якою скасував рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 та ухвалив нове — задовольнити позов та скасувати наказ Міністерства юстиції України №3056/5 від 20.07.2022 року.

"Своїми діями Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів)", — повідомив Мінкульт.

Міністерство повідомило, що Музей в Пирогові за підтримки МКІП буде відстоювати інтереси держави та звертатися до Верховного суду з цього питання.

Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook