Суд “фактично легалізував” рейдерське захоплення музею в Пирогові — Мінкульт

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Ірина Маймур
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Суд “фактично легалізував” рейдерське захоплення музею в Пирогові.

Про це повідомляє Мінкульт.

Там зазначили, що восени 2020 року група невстановлених осіб вчинила спробу рейдерського захоплення нерухомого майна нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м шляхом реєстрації на підставних осіб.

Музей в Пирогові володіє цим майном на законних підставах з 1970-х років.

Тоді музей подав скаргу до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції. Офіс скасував підставну реєстрацію, а Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу.

Однак, як повідомляє Мінкульт, шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення.

Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції.

07 серпня 2024 року Північний апеляційний господарський суд розглянув справу 910/15965/23 та виніс постанову, якою скасував рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 та ухвалив нове задовольнити позов та скасувати наказ Міністерства юстиції України №3056/5 від 20.07.2022 року.

"Своїми діями Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів)", повідомив Мінкульт.

Міністерство повідомило, що Музей в Пирогові за підтримки МКІП буде відстоювати інтереси держави та звертатися до Верховного суду з цього питання.

Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

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Опубліковано: 09 серпня 2024
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